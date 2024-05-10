Вице-премьером, курирующим социальный блок, она является уже шесть лет.

Вице-премьером, курирующим социальный блок, она является уже шесть лет.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сохранит свой пост в Правительстве РФ, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Напомним, что сегодня Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Пост вице-премьера по социальным вопросам Голикова заняла в 2018 году в правительстве Дмитрия Медведева. Сохранила свою должность и после назначения на пост премьера Михаила Мишустина в 2020 году.

Также, по данным инсайдеров издания, останется на своем посту министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.