Омск-Информ
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·Общество

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Произойдет это после 1 июля.

Заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова пообещала продлить семейную ипотеку в 2024 году. По ее словам, произойдет это после 1 июля. Об этом она заявила во время пленарной сессии форума национальных достижений.

– Главой государства Владимиром Путиным на встрече с семьями в день открытия Года семьи было принято решение о продлении этих программ. Правительство сейчас готовит соответствующие документы по продлению этих инструментов, – добавила Голикова.

Также вице-премьер отметила, что программа семейной ипотеки стала востребованной среди россиян.

·Общество

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Произойдет это после 1 июля.

Заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова пообещала продлить семейную ипотеку в 2024 году. По ее словам, произойдет это после 1 июля. Об этом она заявила во время пленарной сессии форума национальных достижений.

– Главой государства Владимиром Путиным на встрече с семьями в день открытия Года семьи было принято решение о продлении этих программ. Правительство сейчас готовит соответствующие документы по продлению этих инструментов, – добавила Голикова.

Также вице-премьер отметила, что программа семейной ипотеки стала востребованной среди россиян.