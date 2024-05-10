Омск-Информ
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·Общество

Ведется сев яровых культур. Лидерами в этом являются три района области.

В Омской области набирает обороты посевная кампания. Аграрии почти закончили весенюю обработку почвы.

– Сейчас уже обработано более 2 млн га, что составляет 99 % от всей площади. Ведется сев яровых культур, подсолнечника и овощей, – рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Яровые культуры начали сеять сельскохозяйственные предприятия в 13 районах. Свыше 6 тыс. га уже засеяно. В лидеры среди сеятелей яровых вышли три района: Азовский, Любинский и Русско-Полянский.

Подсолнечником сегодня засеяна площадь в 441 гектар, овощными культурами – 133 гектара, кормовыми – 1,1 тыс. гектаров.

Недостатка в семенах и посадочных материалах аграрии не испытывают. Как и в минеральных удобрениях – их закуплено 79 тыс. тонн.

·Общество

Ведется сев яровых культур. Лидерами в этом являются три района области.

В Омской области набирает обороты посевная кампания. Аграрии почти закончили весенюю обработку почвы.

– Сейчас уже обработано более 2 млн га, что составляет 99 % от всей площади. Ведется сев яровых культур, подсолнечника и овощей, – рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Яровые культуры начали сеять сельскохозяйственные предприятия в 13 районах. Свыше 6 тыс. га уже засеяно. В лидеры среди сеятелей яровых вышли три района: Азовский, Любинский и Русско-Полянский.

Подсолнечником сегодня засеяна площадь в 441 гектар, овощными культурами – 133 гектара, кормовыми – 1,1 тыс. гектаров.

Недостатка в семенах и посадочных материалах аграрии не испытывают. Как и в минеральных удобрениях – их закуплено 79 тыс. тонн.