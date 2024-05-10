Омск-Информ
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·Происшествия

Несмотря на то что в тех местах круглосуточно работают спасатели, вода продолжает прибывать. Поэтому придется спасаться.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к жителям села Ашеваны и других поселений в Усть-Ишимском районе, которые топит из-за паводка.

– Обращаюсь ко всем жителям села Ашеваны и всех остальных подтопленных сел, которые продолжают оставаться в затопленном населенном пункте, с просьбой незамедлительно эвакуироваться в безопасные пункты временного размещения, – призвал губернатор.

В Усть-Ишимском районе круглосуточно работают МЧС, спасатели, сотрудники органов правопорядка. Их действия координирует вице-губернатор Алексей Ромахин. Однако на силы природы повлиять сложно: согласно прогнозу, вода продолжает прибывать.

Хоценко также отметил, что при первой возможности специальная комиссия начнет оценку причиненного ущерба.

·Происшествия

Несмотря на то что в тех местах круглосуточно работают спасатели, вода продолжает прибывать. Поэтому придется спасаться.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к жителям села Ашеваны и других поселений в Усть-Ишимском районе, которые топит из-за паводка.

– Обращаюсь ко всем жителям села Ашеваны и всех остальных подтопленных сел, которые продолжают оставаться в затопленном населенном пункте, с просьбой незамедлительно эвакуироваться в безопасные пункты временного размещения, – призвал губернатор.

В Усть-Ишимском районе круглосуточно работают МЧС, спасатели, сотрудники органов правопорядка. Их действия координирует вице-губернатор Алексей Ромахин. Однако на силы природы повлиять сложно: согласно прогнозу, вода продолжает прибывать.

Хоценко также отметил, что при первой возможности специальная комиссия начнет оценку причиненного ущерба.