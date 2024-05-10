Омск-Информ
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·Общество

Главный аттракцион парка «Вокруг света» вечером зажегся поздравительной иллюминацией, имитирующей праздничный салют в честь Дня Победы.

В этом году праздничного салюта ко Дню Победы в Омске не было, поэтому в парке «Вокруг света» вечером 9 мая включили специальную иллюминацию, которая салют напоминает.

Аттракцион на некоторое время остановился и на нем зажглись огни в цветах георгиевской ленты и салюта.

·Общество

Главный аттракцион парка «Вокруг света» вечером зажегся поздравительной иллюминацией, имитирующей праздничный салют в честь Дня Победы.

В этом году праздничного салюта ко Дню Победы в Омске не было, поэтому в парке «Вокруг света» вечером 9 мая включили специальную иллюминацию, которая салют напоминает.

Аттракцион на некоторое время остановился и на нем зажглись огни в цветах георгиевской ленты и салюта.