Работа ночного общественного транспорта может привести к существенной потере городского бюджета. Поэтому введение таких автобусов и троллейбусов считают нецелесообразным.

Работа ночного общественного транспорта может привести к существенной потере городского бюджета. Поэтому введение таких автобусов и троллейбусов считают нецелесообразным.

В Омске не планируют запускать общественный транспорт в ночное время. Об этом заявил директор департамента транспорта Вадим Кормилец на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры. По его словам, такое нововведение нецелесообразно из-за существенных расходов из городского бюджета.

– Ориентировочно на это нужно выделить дополнительные расходы – 52 млн рублей. При этом ожидаемый пассажиропоток в ночное время будет незначительный. Мы понимаем, что в основном снижение пассажиропотока происходит после 20:00. Поэтому доходы будут минимальные и не будут оправдывать сумму затрат. Сейчас бюджет города не может себе такого позволить, – высказался Кормилец.

Ночной транспорт хотели запустить на примере двух маршрутов – 24-го автобуса и 4-го троллейбуса.