Жители региона еще могут успеть занять место на незабываемый отдых.

Жители региона еще могут успеть занять место на незабываемый отдых.

В живописном уголке Чернолучинской зоны, всего в нескольких десятках километров от Омска, расположился новый Центр детского и семейного отдыха «Буревестник». Это место, где забота о детях и семьях становится главным приоритетом, где каждый момент наполнен заботой и радостью. Прогулки по территории центра приносят вдохновение и умиротворение, благодаря красивым лесам.

В центре расположено пять жилых корпусов, актовый зал, столовая, спортивные площадки, беседки — все для комфортного и увлекательного отдыха. Уникальность центра проявляется не только в его удобствах, но и в дизайне. Каждый корпус имеет свою цветовую гамму и стиль. В каждой комнате есть двухъярусные кровати, тумбы, шкафы, туалет, душевая кабина и система кондиционирования воздуха.

Принципы, на которых строился «Буревестник», являются основой его успеха. Современность, безопасность и комплексный подход к детскому отдыху — вот что делает это место по-настоящему особенным. Молодая команда профессиональных педагогов, ответственных вожатых и высококлассных сотрудников готова принять ваших детей и обеспечить им незабываемый отдых, наполненный увлекательными занятиями и заботой. Для детей вожатые Центра подготовили разнообразные программы летних смен - тематические мастер-классы, спортивные состязания, профориентационные занятия, танцевальные и музыкальные вечера, квесты, викторины и многое другое.

На летние месяца в центре стали доступны места:

26.05 - 8.06 - 7 свободных путевок Стоимость - 35 000 руб.

24.08 - 30.08 - 20 свободных путевок Стоимость - 17 500 руб.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 598-598.

АНО «ЦДСО «Буревестник». ОГРН: 1235500002022. Реклама