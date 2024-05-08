В апреле жители региона стали чаще покупать мебель и товары эпохи СССР.

В апреле жители региона стали чаще покупать мебель и товары эпохи СССР.

В апреле текущего года жители Омской области стали чаще покупать товары эпохи СССР. Так, спрос на покупку пластинок увеличился на 40 %, выяснили аналитики «Авито».

Значительно чаще стали интересоваться омичи и старинной посудой. На 75 % выросли продажи блюд и салатников, на 50 % – продажи рюмок и стопок. В 5 раз за год вырос спрос на советские гардеробные системы. Также интересуются жители региона шкафами, буфетами и креслами.

Некоторые коллекционеры приобретают журналы, газеты, брошюры и блокноты Совзнака. Кроме того, популярностью среди омичей пользуются модели машинок, самолетов, танков и другой техники в стиле ретро.