Омск-Информ
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·Общество

Тематически украшенный транспорт будет курсировать по маршруту № 4.
В честь Дня Победы по Омску будет курсировать тематически украшенный троллейбус «Адмирал». Гаражный номер транспорта 157. Он будет ездить по маршруту № 4, который проезжает через большую часть города: от железнодорожного вокзала до ОНПЗ.
Напомним, в честь 9 Мая в Омске также запустили «Трамвай Победы», который работает на различных маршрутах. С 6 по 9 мая он поедет по маршруту № 4 в музыкальном сопровождении.
·Общество

Тематически украшенный транспорт будет курсировать по маршруту № 4.
В честь Дня Победы по Омску будет курсировать тематически украшенный троллейбус «Адмирал». Гаражный номер транспорта 157. Он будет ездить по маршруту № 4, который проезжает через большую часть города: от железнодорожного вокзала до ОНПЗ.
Напомним, в честь 9 Мая в Омске также запустили «Трамвай Победы», который работает на различных маршрутах. С 6 по 9 мая он поедет по маршруту № 4 в музыкальном сопровождении.