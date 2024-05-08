Работы на долгострое на пересечении Тарской и Яковлева начнутся на следующей недели. Полностью сдать объект должны к концу года.

Работы на долгострое на пересечении Тарской и Яковлева начнутся на следующей недели. Полностью сдать объект должны к концу года.

В Омске строительство проблемного дома на пересечении улиц Тарской и Яковлева возобновится 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

– Накануне был заключен контракт между региональным Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства и компанией «Строительные материалы Сибири», которая выиграла конкурс на завершение строительства, – добавили в ведомстве.

Всего в доме запланировано 308 квартир, из которых 292 будут переданы дольщикам. Сдать долгострой планируют к концу года.

Отметим, что многоэтажку начинали строить около 20 лет назад.