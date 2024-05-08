Попасть на прием большинства специалистов можно будет только в первой половине дня.

Попасть на прием большинства специалистов можно будет только в первой половине дня.

С 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы в Омске изменится график работы поликлиник. Как сообщили в региональном Минздраве, в обычном режиме будут работать только скорая помощь и травмпункты.

В учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, принимать вызовы для выхода терапевтов и педиатров на дом будут с 9:00 до 14:00. Выход врачей на дом – с 9:00 до 15:30.

Дежурные специалисты в поликлиниках будут принимать пациентов с 9:00 до 14:00. Дополнительно в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям, на прием специалистов неотложной помощи можно будет попасть с 9:00 до 18:00