Омск-Информ
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·Общество

Уже до конца мая фонари установят на трех улицах города, которые ранее не были освещены.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о начале работ по строительству первых линий наружного освещения в 2024 году. Всего до конца года будет построена 41 линия. Три первых обещают сделать к концу мая.

– Новые ЛНО появятся на участках улиц, которые ранее освещены не были: 1-я Красноармейская, 3-я Красноармейская и Орловского. Работы на всех объектах до конца мая выполнит подрядная организации ООО «СибРегионСвет», – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Общая протяженность трех линейных объектов составит более 3 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.

·Общество

Уже до конца мая фонари установят на трех улицах города, которые ранее не были освещены.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о начале работ по строительству первых линий наружного освещения в 2024 году. Всего до конца года будет построена 41 линия. Три первых обещают сделать к концу мая.

– Новые ЛНО появятся на участках улиц, которые ранее освещены не были: 1-я Красноармейская, 3-я Красноармейская и Орловского. Работы на всех объектах до конца мая выполнит подрядная организации ООО «СибРегионСвет», – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Общая протяженность трех линейных объектов составит более 3 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.