Билеты на выставки и другие мероприятия начнут продавать уже завтра.

Билеты на выставки и другие мероприятия начнут продавать уже завтра.

Минкульт опубликовал программу «Ночи музеев», которая в этом году состоится в Омске 18 мая. Главной темой мероприятия станут «Сказки на ночь». Гостей ожидают 47 локаций с экскурсиями, мастер-классами, перформансами, квестами и др.

В театре «Арлекин» покажут спектакли «Мои любимые игрушки» (по стихам А. Барто), «Разрешите пришвартоваться?!» и «Страшная сказка», которые в афише зрители не найдут. Юные омичи также смогут поуправлять куклами.

В Историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка «Предания старины глубокой. Русская история в творчестве А. С. Пушкина». Для детей проведут квест с призами.

На несколько дней в Историческом парке также откроется выставка, посвященная истории Омска, «Пётр I и Сибирь», которая работала в год юбилея русского царя.

На улице Музейной организуют тематическую фотозону, ярмарку сувениров, уличный концерт, анимационное шоу и др. На улице Чокана Валиханова гостей ждут интерактивные программы с русскими народными сказками, ярмарка сувениров и мастер-класс по изготовлению бумажных журавлей.

Билеты на выставки можно будет купить на сайтах музеев или на входе в день мероприятия.

Подробная программа:

С 18:00 до 00:00 между локациями будут курсировать 22 шаттла по 4 маршрутам. «Счастливый билет» на все шаттлы для 1 человека обойдется в 150 рублей. Также омичам предлагают за 150 рублей приобрести скидочный буклет на посещение музеев.

Билетов пока нет в продаже. Приобрести их можно будет с завтрашнего дня в офисе Туристского информационного центра Омской области.