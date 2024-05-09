Первыми грибами, которые массово появились в Прииртышье после зимы, стали сморчки. Любители «тихой охоты» их уже вовсю собирают.

Первыми грибами, которые массово появились в Прииртышье после зимы, стали сморчки. Любители «тихой охоты» их уже вовсю собирают.

В Омской области начался сезон сбора грибов. Это наглядно доказывают фотографии, которые омичи выкладывают в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области», в котором состоит более 27 тыс. подписчиков. Как поясняют пользователи, в лесах рядом с селом Юрьево Кормиловского района им удалось найти сморчковую шапочку.

– Сморчковая шапочка уже вовсю пошла, за час ведерко набрали, – написал в паблике грибник Александр Бескараваев.

Также жители региона собирали грибы вдоль трассы Омск – Муромцево. Эти сообщения взбодрили подписчиков группы в ВК. Они уверены, что это только начало сезона и скоро пойдут другие, более известные грибы. О том, на что могут рассчитывать любители «тихой охоты», РИА «Омск-информ» рассказал управляющий партнер Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Андрей Михайленко.

От сморчков до опят

По словам эксперта, грибов в лесах Омской области всегда было много благодаря наличию обширных хвойных и лиственных лесов, а также вполне пригодных для роста грибов колков, которые хоть и не густые, зато часто встречаются. Также следует упомянуть богатую и плодородную почву, насыщенную перегноем. К благоприятным условиям следует отнести достаточное количество кратковременных ливней и высокую суммарную продолжительность солнечных дней. Такое сочетание позволяет грибам обильно расти и развиваться.

– В пределах каждого типа леса урожайность грибов в значительной степени зависит от возраста и полноты насаждений. Наиболее урожайными считаются молодняки в возрасте от 15 до 30–40 лет, особенно с куртинным произрастанием деревьев. В насаждениях старше 30– 40 лет толщина подстилки выше, прогревание ее происходит медленнее. В таких насаждениях грибы чаще находят в редколесье, на лесных полянах, опушках. По мере изреживания спелых и перестойных древостоев улучшаются условия для успешного развития грибов. К грибным угодьям относятся также вырубки, – пояснил Михайленко.

Что касается сроков созревания грибов, то, по словам специалиста, отмеченное ВК-сообществом майское появление сморчков – событие не уникальное, а вполне прогнозируемое:

– В нашей климатической зоне первые сморчки всегда появляются в мае. В июне уже можно будет искать благородные белые грибы, боровики и подберезовики, но это только в случае дождливой погоды. Зато и расти они будут аж до сентября. В июле появятся грузди, в августе грибы на соления – волнушки, рыжики, маслята. Сентябрь – это сезон опят.

Грибы для гурманов и с обочин

По пищевой и товарной ценности, произрастающие в Прииртышье съедобные грибы подразделяют на четыре категории.

Белые грибы, грузди и рыжики не случайно считаются у омских грибников самой желанной добычей. Как выяснили ученые, в составе белых грибов есть аскорбиновая кислота, которая благотворно влияет на жизнедеятельность организма; кальций, который полезен для зубов и костей; витамины группы В, которые улучшают деятельность мозга и центральной нервной системы, а также улучшают память и сон; селен, укрепляющий иммунитет; рибофлавин, отвечающий за нормальную работу щитовидной железы, и лецитин, который чистит сосуды и помогает работе печени.

Не менее внушительным списком полезных свойств обладает ближайший родственник белого гриба – подберезовик. В народной медицине подберезовик применяется для лечения нервной системы, почечных патологий, а также регуляции сахара в крови. Свежие подберезовики также рекомендуется всем людям, которые хотят сбросить лишние килограммы, за счет того что эти грибы содержат мало калорий.

В современном мире с проблемной экологией и со «съежившимися» лесами далеко не все имеют возможность осуществления регулярных выездов по грибы по ягоды. Результативность же таких выездов и вовсе непредсказуема, поэтому многие омичи идут за грибами в магазин или на рынок, а тут их поджидает ряд нюансов.

– Большое значение имеет то, где грибы были собраны. Вблизи автомагистрали, промышленных зон они впитывают в себя токсины и выхлопной газ, тем самым становясь отравленными, – предупреждает врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Вадим Ахмедов. – Стоит присмотреться и к внешнему виду гриба: чем он моложе, тем меньше в нем химикатов.

Смело можно покупать грибы, выращенные на специализированных фермах, но это не для гурманов.

– Грибы на фермах не обладают столь уникальными питательными свойствами, которыми обладают дикорастущие грибы. Кроме того, искусственному выращиванию подвержены только два типа грибов: шампиньоны и вешенки. Иные грибы вырастить в искусственных исловиях не представляется возможными, – пояснил представитель Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Андрей Михайленко. – Вряд ли у омичей настоящие грибы ассоциируюся с шампиньонами. Скорее появляются добрые ассоциации с белым грибом, лисичкой и груздем.

Грибные места

На самый главный вопрос всех грибников – «Где их искать?». В Союзе заготовителей и переработчиков дикоросов могут дать только косвенный ответ. В организации ориентируются на предоставленный Главным управлением лесного хозяйства Омской области список, в котором перечислены 19 региональных лесничеств. Для каждого из них определен возможный объем заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.

– Урожайность и запасы грибов определяются исходя из распределения лесных земель по группам типов леса и таблиц урожайности. При определении урожайности различают: биологический урожай – данные средней урожайности грибов и ягод на 1 га в различных типах леса; промысловый урожай – часть биологического урожая без учета плодов, поврежденных болезнями, вредителями, животными и червями; хозяйственный урожай – урожай, возможный для освоения в процессе заготовки. При определении урожая учитывается периодичность плодоношения, а она в основном зависит от погодных условий в течение года на территории данного района, – пояснил Михайленко.

В списках лесничеств есть такой показатель, как «максимально допустимые объемы заготовки грибов». Так вот, действительно максимальный – 2766 тонн, он в Тарском лесничестве. Следующими в тройке лидеров идут Васисисское (2254 тонны) и Знаменское (1731 тонна) лесничества. В конце списка значатся Степное (7,3 тонны), Черлакское (32,4 тонны) и Исилькульское (52 тонны) лесничества. Отсюда можно сделать простой вывод: в тайге северных районов Омской области грибов намного больше, чем в лесосостепи южных районов. В принципе, это и так понятно, но когда речь идет не об организованных заготовках, а о любительской «тихой охоте», то на первое место выходит транспортная доступность. И здесь вне конкуренции стоит, конечно, омский пригород.

Как сообщали в прошлом году участники сообщества «Грибы. Грибники Омска и Омской области», наибольшее количество трофеев им удавалось собрать в окрестностях поселка Крутая Горка. Урожайными считались также леса Горьковского района, а также север области – Муромцево, Седельниково, Большие Уки. Меньше всего грибов удалось найти в Москаленках и Азово.

По центнеру груздей на брата

В советское время организованной заготовкой даров леса в Омской области занимались три госпромхоза – в Таре, в Усть-Ишиме и в Тевризе. Сверху, из Главохоты, им спускались планы по заготовке тех или иных ресурсов, но, как вспоминают бывшие работники предприятий, эти планы редко выполнялись на 100 % . Например, каждый год нужно было добывать орех, между тем западно-сибирский кедр хорошо плодоносит только раз в четыре года. Впрочем, простые сборщики умудрялись зарабатывать достойно. Дороже всего им оплачивались грузди, а за день опытный заготовитель мог собрать до 100 кг этих грибов. Грузди солили и мариновали, затем бочки с готовой продукцией доставляли в Омск, где они развозились в том числе по заводским столовым.

Сейчас объемы централизованных заготовок дикоросов в Омском регионе заметно сократились. Один из предпринимателей, который пытался заниматься этим делом, объяснил это изменением климата:

– У нас сдвинулась фаза «весна – лето – осень». Теперь типичная весна холодная и дождливая, а осень теплая и сухая. Просчитать и обосновать эту закономерность не могут даже специалисты. Ну и какой тут бизнес, если невозможно просчитать свои ходы и действия наперед?

В соседних сибирских регионах жалуются не столько на климат, сколько на потерю природных угодий. Под видом санитарной вырубки заготовители древесины массово валят корабельный лес, после чего на огромных участках пропадают как ягоды, так и грибы. Тем не менее, по мнению экспертов, потенциал для развития отрасли есть. По данным Союза заготовителей и переработчиков дикоросов, годовой объем заготовок в СФО в последние годы стабильно составляет порядка 2,2 млн тонн. Лидируют в заготовках Алтайский и Красноярский край и Томская область.

Возможность подзаработать

В этом году специалисты предрекают всем сибирякам, в том числе жителям Омской области, хороший урожай даров природы.

– Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений осуществляются гражданами в соответствии со статьями Лесного кодекса РФ и закона «О регулировании лесных отношений в Омской области», – напомнили в Союзе заготовителей и переработчиков дикоросов. – При необходимости граждане могут обратиться в отдел-лесничество Главного управления лесного хозяйства региона за информацией о месте возможной заготовки дикоросов и березового сока.

В Союзе напомнили, что сбор дикоросов – это не только возможность разнообразить свой рацион, но и неплохой способ заработка. И речь идет не о несанкционированной торговле на обочинах дорог, а о цивилизованной сдаче собранных грибов и ягод в заготовительные пункты.

– Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов. При этом они освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), – пояснили в налоговой службе.

Какое количество омичей воспользуется этой возможностью, станет известно по осени. Пока в регионе только-только стартовал грибной сезон, который продлится до конца сентября. Уже в июне в лесах под Омском начнет созревать земляника, в июле – черника, голубика и морошка; в августе – брусника, в сентябре – клюква.