Омск-Информ
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·Политика

Так положено по закону после инаугурации президента.

После того как Владимир Путин официально стал президентом России, правительство страны ушло в отставку. Так положено по закону. Распоряжение о сложении полномочий уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.  

– Кандидатуры министров будут внесены и рассмотрены до 15 мая, – заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, Путин не будет затягивать с внесением в Госдуму и Совфед кандидатур на посты министров.

·Политика

Так положено по закону после инаугурации президента.

После того как Владимир Путин официально стал президентом России, правительство страны ушло в отставку. Так положено по закону. Распоряжение о сложении полномочий уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.  

– Кандидатуры министров будут внесены и рассмотрены до 15 мая, – заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, Путин не будет затягивать с внесением в Госдуму и Совфед кандидатур на посты министров.