Омичи по-прежнему чаще всего переезжают в Казахстан. Также в список попали Германия, Армения и Таджикистан.

Омичи по-прежнему чаще всего переезжают в Казахстан. Также в список попали Германия, Армения и Таджикистан.

Стало известно, в какие страны мигрировали омичи с начала года. Всего, по данным Омскстата, регион покинули 2,6 тыс. человек. Большая часть – 2,1 тыс. омичей остались в России, а остальные 480 уехали на ПМЖ в другие страны.

Так, самой популярной страной, куда чаще всего переезжают жители региона, остается Казахстан. С начала года туда перебрались 293 омича. На втором месте оказался Узбекистан (28 человек), а на третьем – Таджикистан (27 человек).

Кроме того, жители региона стали переезжать в Индию. За два месяца туда уехало 19 человек. Также в списке оказались Германия (16 человек), Киргизия (19 человек), Армения (23 человека) и Азербайджан (20 человек).