Мероприятие состоится 9 мая в 11:00 в акватории Иртыша на «Зеленом острове». Посмотреть зрелище сможет каждый желающий.

Мероприятие состоится 9 мая в 11:00 в акватории Иртыша на «Зеленом острове». Посмотреть зрелище сможет каждый желающий.

В Омске региональная федерация парусного спорта организует на 9 мая свою акцию «Бессмертный полк» на воде. Об этом рассказал министр спорта Иван Колесник. Старт состоится в 11:00 часов в акватории Иртыша в парке «Зеленый остров».

– В этом году из-за большого подъема уровня воды в реке яхты отправятся в сторону Советского парка. Это будет красивое зрелище, увидеть которое смогут все желающие, – отметил Колесник.

Отметим, что в этом году шествие «Бессмертного полка» в регионе не будет. Вместо этого фотографии участников ВОВ будут транслировать на медиаэкранах.