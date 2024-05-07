Омск-Информ
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·Общество

Тематическая иллюминация будет работать с 21:30 до полуночи.
Сегодня на омской телебашне включат специальную подсветку в честь Дня радио. Тематическая иллюминация будет работать с 21:30 до полуночи.
На телебашне будут переливаться радиоволны, а на медиаэкранах разместят логотип телевизионной и радиовещательной радиосети и бегущую строку: «7 мая – День радио».
·Общество

Тематическая иллюминация будет работать с 21:30 до полуночи.
Сегодня на омской телебашне включат специальную подсветку в честь Дня радио. Тематическая иллюминация будет работать с 21:30 до полуночи.
На телебашне будут переливаться радиоволны, а на медиаэкранах разместят логотип телевизионной и радиовещательной радиосети и бегущую строку: «7 мая – День радио».