Омск-Информ
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·Культура/Афиша

26 мая в городе бесплатно выступят омская группа «5УТРА» и дуэт NEMIGA. Мероприятие состоится в рамках одного из молодежных фестивалей.

В Омске с бесплатным концертом выступит группа «5УТРА». Мероприятие состоится 26 мая на территории Сибирского кадетского корпуса в рамках фестиваля молодежных культур «Химия движения». Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Помимо группы «5УТРА», хедлайнерами мероприятия станет дуэт NEMIGA. А танцевальный мастер-класс проведет победитель шоу «Танцы на ТНТ» Антон Пануфник. Омичей также ждут интерактивные площадки и танцевальный конкурс между лучшими городскими командами.

Начало фестиваля в 13:00 часов. Вход будет свободный.

·Культура/Афиша

26 мая в городе бесплатно выступят омская группа «5УТРА» и дуэт NEMIGA. Мероприятие состоится в рамках одного из молодежных фестивалей.

В Омске с бесплатным концертом выступит группа «5УТРА». Мероприятие состоится 26 мая на территории Сибирского кадетского корпуса в рамках фестиваля молодежных культур «Химия движения». Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Помимо группы «5УТРА», хедлайнерами мероприятия станет дуэт NEMIGA. А танцевальный мастер-класс проведет победитель шоу «Танцы на ТНТ» Антон Пануфник. Омичей также ждут интерактивные площадки и танцевальный конкурс между лучшими городскими командами.

Начало фестиваля в 13:00 часов. Вход будет свободный.