Омск-Информ
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·Общество

В омских детских магазинах появились необычные куклы. У кого-то они вызвали восторг, а кто-то по-настоящему испугался.

В социальных сетях одна из жительниц Омска рассказала о жутких куклах для детей, которые она заметила на полках омских магазинов. Необычные игрушки омичка нашла в торговом центре «Амурский».

– В ТК «Амурский» в детских игрушках продают таких кукол. А вам не страшно покупать такое своей дочке, – высказалась автор поста.

В комментариях жители города разделились на два лагеря. У кого-то необычные куклы вызвали восторг, а кто-то заявил, что такие игрушки опасны для детей.

2313
·Общество

В омских детских магазинах появились необычные куклы. У кого-то они вызвали восторг, а кто-то по-настоящему испугался.

В социальных сетях одна из жительниц Омска рассказала о жутких куклах для детей, которые она заметила на полках омских магазинов. Необычные игрушки омичка нашла в торговом центре «Амурский».

– В ТК «Амурский» в детских игрушках продают таких кукол. А вам не страшно покупать такое своей дочке, – высказалась автор поста.

В комментариях жители города разделились на два лагеря. У кого-то необычные куклы вызвали восторг, а кто-то заявил, что такие игрушки опасны для детей.

2313