В результате ЧП погиб 49-летний слесарь «Омскоблводопровода», который вместе с напарником устранял аварию.
Следственный комитет начал проверку по факту инцидента в поселке Новоомский, где в результате обрушения водяного коллектора погиб мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщили в ведомстве, несчастный случай произошел около 17 часов. Рухнула одна из стен водяного коллектора, расположенного в здании.
– Во время обрушения в коллекторе находилось двое работников АО «Омскоблводопровод», устранявших аварию на трассе. В результате обрушения один из мужчин, 1975 года рождения, скончался, – заявили в СКР.
В областной прокуратуре уточнили, что погибший слесарь «получил телесные повреждения, повлекшие его смерть».
По факту случившегося прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда, а также содержания объектов жилищно-коммунального комплекса, также поставила на контроль ход доследственной проверки.