Омск-Информ
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·Спорт

Главный тренер российской сборной Роман Ротенберг пригласил болельщиков на сегодняшнюю игру. В своем приглашении он назвал Омск самым хоккейным городом.

Сегодня в Омске на «G-Drive Арене» в 19:30 часов состоится товарищеский матч между сборными России и Беларуси. Главный тренер российской сборной Роман Ротенберг пригласил болельщиков и заявил, что Омск является самым хоккейным городом.

– Приглашаю всех болельщиков на матч в Омске, самом хоккейном городе России. Ждем всех на арене, рассчитываем на поддержку всех болельщиков и их энергетику. Вместе победим, – сказал Ротенберг.

Напомним, что после игры омичей развезут по домам автобусы-шаттлы.

·Спорт

Главный тренер российской сборной Роман Ротенберг пригласил болельщиков на сегодняшнюю игру. В своем приглашении он назвал Омск самым хоккейным городом.

Сегодня в Омске на «G-Drive Арене» в 19:30 часов состоится товарищеский матч между сборными России и Беларуси. Главный тренер российской сборной Роман Ротенберг пригласил болельщиков и заявил, что Омск является самым хоккейным городом.

– Приглашаю всех болельщиков на матч в Омске, самом хоккейном городе России. Ждем всех на арене, рассчитываем на поддержку всех болельщиков и их энергетику. Вместе победим, – сказал Ротенберг.

Напомним, что после игры омичей развезут по домам автобусы-шаттлы.