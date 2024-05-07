Специалист омского наркологического диспансера Ольга Новицкая рассказала, в чем причины употребления наркотических веществ подростками, какие признаки и как этого избежать.

Специалист омского наркологического диспансера Ольга Новицкая рассказала, в чем причины употребления наркотических веществ подростками, какие признаки и как этого избежать.

Дети — это будущее нашей страны, и задачей родителей является оберегать их от возможных угроз. Наркотики все еще остаются одной из таких угроз. Обозреватель РИА «Омск-информ»

пообщался с врачом психиатром-наркологом детского стационарного отделения БУЗОО «Наркологический диспансер» Ольгой Новицкой, которая рассказала, как сейчас обстоят дела с употреблением наркотиков, и что изменилось за последнее время.

Первые пробы в 11 лет

– Ольга Васильевна, часто ли к вам обращаются родители или сами подростки?

– Наркологическая помощь несовершеннолетним оказывается по территориальному принципу: в каждом административном округе города Омска расположены наркологические кабинеты отдельно для взрослого и детского населения, где работают врачи наркологи, медицинские психологи и другие специалисты. Чаще к нам обращаются родители с вопросами, как понять, что ребенок употребляет психоактивные вещества, как распознать по его поведению и есть ли анализы, которые могут подтвердить факт потребления. В наркологическом диспансере в круглосуточном режиме работают горячие линии и телефоны доверия. Квалифицированные специалисты отвечают на вопросы граждан в любое удобное для них время.

– Какая динамика подростковой наркомании в Омской области за последние годы?

– На территории Омской области наблюдается стабильная наркологическая ситуация с тенденцией снижения количества наблюдаемых несовершеннолетних и молодежи с наркологическими расстройствами. По статистике, подростковая наркомания диагностируется в менее, чем 1 % случаев. Однако, положение все равно тревожное, так как среди подростков встречаются случаи однократного употребления психоактивных веществ, что приводит к негативным последствиям.

Подростковый возраст – это особый период жизни человека, когда хочется многое попробовать, узнать, поэкспериментировать, при этом критически ситуация не оцениваются. Обстоятельства воспринимаются легко и непринужденно, с ощущением, что ничего страшного не произойдет. А подросток находится на этапе активного физического, психологического развития, становления личности. Для его организма проба наркотика – это катастрофа, и очень сложно предугадать последствия – тяжелое отравление, совершение неадекватных поступков и так далее.

– А что рассказать ребенку о наркомании. В каком возрасте можно серьезно подходить к этой теме?

– Рассказывать ребенку необходимо правду, и чем раньше, тем лучше. Средний возраст первых проб наркотический средств – это 15 лет и старше. В нашей практике мы наблюдали случаи, когда это происходило гораздо раньше – в 11 – 12 лет. Открытые доверительные разговоры родителей с их детьми позволят предотвратить опасные пробы. Подчеркну, что часто, оказываясь в определенной ситуации под влиянием более авторитетных сверстников, однократные пробы наркотиков совершают «хорошие» дети из благополучных семей. И если бы они были информированы заранее, знали, почему это опасно и как сказать «нет» в подобной ситуации, то многое можно было бы предотвратить.

В подростковом возрасте чаще встречаются ранние формы формирования наркологических расстройств, происходят первые пробы и приобщение к употреблению психоактивных веществ. Почему это опасно?

Во-первых, токсическое воздействие ПАВ на организм человека происходит непосредственно в момент употребления – и реакция может быть разная, зависящая от соматического здоровья, психологического состояния, дозы и особенностей употребления вещества. Даже однократное употребление может нанести огромный вред подростку.

Во-вторых, это отдаленные последствия негативного влияния. Потребление психоактивных веществ является одной из основных причин заболеваемости, потери трудоспособности и смертности во всем мире. Многие, например, знают, что курение табака вызывает заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем. Но список заболеваний, вызываемых курением табака, постоянно увеличивается – это заболевания крови, мочеполовая система и другие. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни у курильщиков на десять лет короче, чем у некурящих: половина курильщиков потеряют 20 лет здоровой жизни, прежде чем умрут от связанных с табаком болезней.

В-третьих, при систематическом употреблении психоактивных веществ у человека формируется зависимость – это хроническое наркологическое расстройство, проявляющееся психическими и физическими нарушениями.

Новые «друзья» и синяки под глазами

– Что в первую очередь должно насторожить родителей? Есть ли какие явные признаки, что ребенок что-то употребляет?

– Проявления наркомании у подростка могут быть различны и зависят от вида наркотических средств. Однако, есть признаки, по которым родители могут понять, что и ребенок принимает наркотики. В первую очередь, меняется его поведение: подросток теряет интерес к учебе и увлечениям, отдаляется от одноклассников и друзей, начинает врать, много времени проводит со своими новыми «друзьями», чаще, более старшего возраста. Происходят резкие изменения настроения, отдаление от семьи, нежелание проводить вместе время и общаться, ссоры с родителями, проявление раздражительности, резкие изменения аппетита (от обжорства до полного отказа от пищи), изменился круг общения или старый пополнился сомнительными знакомствами, подолгу проводит время в неизвестной компании и при этом не выходит на связь. Появляется неряшливость во внешнем виде и в одежде, бледность кожи, синяки под глазами, нарушение сна, ребенок может страдать бессонницей или, наоборот, «засыпать на ходу».

Конечно, все это ведет к нездоровой атмосфере в семье. Ребенок в подростковом возрасте сам по себе «бунтарь», и еще накладывается влияние наркотических средств: он становится агрессивным, раздражительным, переменчив в настроении # от веселья до заторможенности, нарушает запреты родителей, уклоняется от домашних дел, может уйти из дома на несколько дней. Он избегает родителей, носит одежду с длинными рукавами, а из дома могут пропадать деньги и ценные вещи.

– Каковы признаки наркотического опьянения?

– Признаки наркотического опьянения зависят от особенностей наркотического средства и тяжести общего состояния. Мимика вялая, выражение лица апатичное, «потерянное», взгляд бессмысленный, или же «дикий» неподвижный, речь и моторика либо ускоренном темпе, либо заторможены, бледность кожного покрова, обезвоживание, тусклые ногти, волосы, частое выпадение волос, похудание, судорожные движения нижней челюсти, гримасы, галлюцинации (чаще слуховые), непроизольные движения руками, ногами, головой, полное отсутствие сна, полное отсутствие самокритики. Если такой человек находится в общественном месте, то его поведение всегда привлекает внимание окружающих, чаще описывают его словом «неадекватное».

Зависимость после одного приема

– Какие самые распространенные психотропные вещества на данный момент популярны в молодежной среде?

– Синтетические или «дизайнерские» наркотики, которые производят «кустарно» из искусственных химических веществ. Почему их? Отличие нынешних веществ в доступности и сравнительно низкой стоимости по сравнению со своими предшественниками.

Синтетические наркотики – это беда нашего времени. Своей непредсказуемостью – начиная от того, что входит в их состав, в каком количестве и какая реакция может возникнуть при их употреблении, а также соотношение дозы потребления и проявлений у конкретного человека в конкретной ситуации.

Синтетические наркотики вызывают быстрое развитие зависимости, некоторые говорят, что достаточно 1-2 пробы! Учитывая их состав, происходит выраженное токсическое воздействие на центральную нервную систему, приводящее к деградации личности – человек меняется до неузнаваемости, утрачиваются морально-нравственные качества.

– Может ли вызвать наркотическую зависимость частое употребление энергетических напитков?

- Любое употребление психоактивных веществ, будь то энергетики или что-либо еще, с течением времени переходит в злоупотребление и нередко перетекает в зависимость. Чаще всего отмечается совместный прием энергетических напитков с алкоголем, что приводит к поведению высокого риска. Потребление энергетиков маскирует признаки алкогольного опьянения, позволяя убедить человека, что он все еще может безопасно употреблять больше алкоголя, что приводит к «бодрствующему пьянству».

– Может ли зависимость возникнуть с первого раза?

- Уже после одного приема начинает формироваться сильнейшая психическая зависимость, а затем присоединяется и физическая. Многие полагают, что если попробовать наркотическое средство один раз, ничего плохого не случится. Но редко кто после этого отказывается от следующего приема. Разовое употребление наркотического средства является первым шагом к наркомании.

– Какие факторы влияют на развитие и силу зависимости у конкретного человека?

- Причины, по которым люди уже в подростковом возрасте начинают употреблять психоактивные вещества, могут быть самыми разнообразными – показаться взрослым, смелым, не быть белой вороной, любопытство, эксперимент и так далее.

Подросток в силу возрастных особенностей отличается повышенной внушаемостью. Он легко приобщается к сигаретам, алкоголю и даже наркотикам на улице в компании сверстников, пытаясь быть похожим на значимых для него людей. Когда ребенок видит, что, например, курящие считаются в компании самыми смелыми и пользуются авторитетом, он с готовностью принимает предложение покурить со всеми.

Для подростков может представлять интерес все... Это зависит от ситуации, времени, окружения, доступности и т.д. Безусловно, что дешевле и проще в употреблении, а также не заметнее для родителей, то и вероятнее всего будет на первом месте. Это также зависит от того, что в приоритете среди друзей и сверстников. Употребление практически всегда носит групповой характер.

Когда же подросток уже употребляет наркотические средства, их потребление в дальнейшем объясняется сформировавшейся зависимостью. И здесь смогут помочь в первую очередь специалисты.

Что делать родителям?

– Как родителям объяснить ребенку, что он будет подвергнут тест-проверке при малейшем подозрении на употребление наркотиков?

- Установить доверительные отношения с ребенком, настоять на проведении данного исследования. При достаточном авторитете родителей это сделать несложно. Если же авторитет утрачен, то можно привлечь родственников, знакомых.

– Если родители несовершеннолетнего отказываются лечить его, боятся обратиться к наркологу за помощью, а у человека, по всей видимости, уже зависимость?

– Сложившаяся ситуация, тот факт, что родители скрывают употребление психоактивного вещества ребенком, или еще хуже, отказываются обращаться к специалисту, зная конкретные проблемы у ребенка, вызывает острую необходимость решительных и активных действий. Главное, не заниматься самолечением, не использовать для этого медикаменты, рекомендованные кем-то из окружения. Затягивать с решением данной проблемы нельзя. Лучше всего обратиться за помощью к специалистам наркологической службы.