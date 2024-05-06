Омичи могут воспользоваться уникальным вкладом-конструктором от Россельхозбанка.

Омичи могут воспользоваться уникальным вкладом-конструктором от Россельхозбанка.

Жители Омской области могут продолжить пользоваться вкладом-конструктором от Россельхозбанка. Клиенты банка могут самостоятельно выбирать условия для хранения своих денежных средств. Для жителей региона доступны регулирование пополнения депозита, включение совершения расходных операция и блокировка опции снятия-пополнения.

Формат вклада-конструктора может позволяет клиентам банка сократить время поисков выгодных предложений и адаптировать его под свои потребности. Ставка по вкладу зависит от выбранных условий и максимально может достигнуть 16 % годовых. При условии оформления депозита на 180 дней с выплатой процентов в конце срока, без возможности пополнения и снятия.

- Сейчас очень важно грамотно планировать свой бюджет и ответственно относиться к деньгам. Конечно, это касается не только расходов, но и вопросов накоплений. Возможность «настраивать» вклад под свои нужды – это отличная возможность управлять сбережениями и самостоятельно выбирать доходность и удобные варианты доступа к собственным средствам, - отметила клиент РСХБ Наталья Васильева.

«Свой вклад» можно открыть не только на себя, но и на третье лицо. Средства можно размещать на срок от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада составляет 5 тыс. рублей при условии отсутствия возможности пополнения и совершения расходных операций, 5 тыс. рублей с условием пополнения, но без возможности расходных операций или 10 тыс. рублей при условии совершения расходных операций.

Если вкладчик захочет отказаться от пополнений и расходных операций, максимальная сумма вклада не ограничивается. При других условиях она составит 10 млн рублей.

Процентные ставки действуют для новых вкладчиков – физических лиц, которые не имеют действующих срочных вкладов и накопительных счетов Россельхозбанке в течение 30 дней до обращения в банк с целью открытия вклада и действуют как при открытии в офисе банка, так и онлайн.

8-800-100-0-100 или на официальном Информацию о продукте «Свой вклад» можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центраили на официальном сайте

Офисы Россельхозбанка в Омске:

• ул. Фрунзе, д. 52;

• ул. Маяковского, д. 16;

• пр-т К. Маркса, д. 15;

• пр-т К. Маркса, д. 87;

• 70 лет Октября, д. 26;

• пр-т Мира, д. 29.

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No 3349 от 12.08.2015. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3