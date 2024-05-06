Омск-Информ
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·Общество

Водоснабжению мешали попадающие в водозаборный колодец снег и лед.
Прокуратура выявила нарушения прав жителей в Тары. Там наблюдаются регулярные перебои холодного водоснабжения.
– На протяжении последних 5 лет в Таре во время осеннего ледостава и падения уровня воды на Иртыше отмечаются перебои с холодным водоснабжением по причине попадания снежно-ледовых масс в водозаборный колодец, – сообщили в ведомстве.
Чиновники не принимали мер для устранения нарушений. Прокурор района Владислав Васильев внес представления в МУП «Расчетно-технический центр жилищно-коммунального хозяйства» и администрацию Тарского городского поселения. Чтобы наладить водоснабжение жителей, прокуратуре пришлось обратиться в суд, который обязал ресурсоснабжающую организацию до 1 октября провести ремонт.
·Общество

Водоснабжению мешали попадающие в водозаборный колодец снег и лед.
Прокуратура выявила нарушения прав жителей в Тары. Там наблюдаются регулярные перебои холодного водоснабжения.
– На протяжении последних 5 лет в Таре во время осеннего ледостава и падения уровня воды на Иртыше отмечаются перебои с холодным водоснабжением по причине попадания снежно-ледовых масс в водозаборный колодец, – сообщили в ведомстве.
Чиновники не принимали мер для устранения нарушений. Прокурор района Владислав Васильев внес представления в МУП «Расчетно-технический центр жилищно-коммунального хозяйства» и администрацию Тарского городского поселения. Чтобы наладить водоснабжение жителей, прокуратуре пришлось обратиться в суд, который обязал ресурсоснабжающую организацию до 1 октября провести ремонт.