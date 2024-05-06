Новое здание находится в Октябрьском округе, и сейчас его готовность составляет 40 %. Поликлинику начали уже утеплять. Идут и другие работы.

Новое здание находится в Октябрьском округе, и сейчас его готовность составляет 40 %. Поликлинику начали уже утеплять. Идут и другие работы.

В Омске продолжается строительство новой поликлиники на пересечении улиц 4-я Железнодорожная и 19-я Рабочая. Как рассказали в пресс-службе регионального Минстроя, в смену здесь будут обслуживать 250 взрослых пациентов и 60 детей.

Сейчас строительная готовность медицинского учреждения составляет более 40 %. Строители приступили к устройству фасадов. Их утепляют минераловатными блоками. Одновременно продолжаются работы внутри четырехэтажного здания.

– Ведется вертикальная планировка территории, прилегающей к будущей поликлинике. Строители формируют рельеф на строительном участке таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный сток дождевых и паводковых вод, а также состояние дорог и тротуаров, оптимальное для пешего и транспортного движения, – добавили в ведомстве.

Все работы выполняет ООО «ИКГ-Транс». Общая площадь здания составляет более 5 тыс. кв. м.