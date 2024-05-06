В рейтинге учитывали различные критерии – от зарплаты сотрудников до атмосферы в коллективе.

В рейтинге учитывали различные критерии – от зарплаты сотрудников до атмосферы в коллективе.

«Газпром нефть» включили в топ-5 самых привлекательных работодателей в России в рейтинге национальной HR-премии «Талантист». Это масштабное исследование, проводимое президентской платформой «Россия – страна возможностей» совместно с кадровым агентством ANCOR, оценивает компании из разных секторов экономики в 16 номинациях. В финальный рейтинг попали 277 компаний, и «Газпром нефть» заняла заслуженное место среди лидеров.

Привлекательность работодателя определялась несколькими ключевыми критериями. На первом месте стоит хорошая заработная плата, что неудивительно, ведь это один из главных мотиваторов для большинства работников (82 %). Также важными факторами являются финансовая стабильность (74 %), гарантии долгосрочной занятости (66 %), комфортная рабочая атмосфера (61 %) и баланс между работой и личной жизнью (56 %).

Одним из ключевых предприятий «Газпром нефти» является Омский НПЗ, который также считается одним из лучших работодателей в своем регионе. Здесь осуществляется систематическая работа по повышению квалификации специалистов. Для молодых сотрудников разработана программа «Три рубежа», которая помогает им успешно адаптироваться в коллективе и раскрыть свой потенциал. Также на предприятии запущен современный учебный полигон, где сотрудники могут проходить тренинги на компьютерных тренажерах.

Компания также активно развивает своих специалистов, проводя конкурс «Лучший по профессии» для работников, занятых на производственных объектах. Это стимулирует профессиональный рост и помогает поддерживать высокий уровень квалификации.

– На Омском НПЗ продолжается программа модернизации. Предприятие заинтересовано в специалистах, быстро адаптирующихся к условиям производства и постоянно стремящихся к профессиональному росту. Поэтому мы целенаправленно инвестируем в совершенствование профессиональных компетенций наших сотрудников, внедряя систему непрерывного обучения и программу кадрового резерва, – рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Ранее «Газпром нефть» была признана популярным работодателем среди промышленных организаций. Рейтинг был составлен компанией HeadHunter.