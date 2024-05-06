Омск-Информ
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·Общество

Аттракцион на «Зеленом острове» откроют 1 июня.

В парке «Вокруг света» начали тестировать новый аттракцион «Американские горки», сообщает «Омск_путеводитель». Несколько дней назад проходила информация о том, что в парке завершается монтаж американских горок.

Напомним, что открытие этого и еще 10 аттракционов в парке на «Зеленом острове» состоится 1 июня. В этот же день в парке «Вокруг света» споет Юлиана Караулова.

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·Общество

Аттракцион на «Зеленом острове» откроют 1 июня.

В парке «Вокруг света» начали тестировать новый аттракцион «Американские горки», сообщает «Омск_путеводитель». Несколько дней назад проходила информация о том, что в парке завершается монтаж американских горок.

Напомним, что открытие этого и еще 10 аттракционов в парке на «Зеленом острове» состоится 1 июня. В этот же день в парке «Вокруг света» споет Юлиана Караулова.

1334