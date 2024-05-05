Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Композиция выполнена в стиле постпанк и доступна для прослушивания в социальной сети «ВКонтакте».
Омич Артур Брух написал песню об Иртыше. Композиция выполнена в стиле постпанк и доступна для прослушивания в социальной сети «ВКонтакте».
– Всегда испытывал восторг перед амбивалентностью реки и природы в целом. Прогулки по вечерней набережной, рассветы на рыбалке, места, где родились родители (и родители родителей), и теплые воспоминания из детства – все это послужило вдохновением, чтобы написать стихи с простыми и понятными каждому образами, – приводит слова автора NGS55.RU.
Брух отметил, что с детства испытывает к Иртышу симпатию, вместе с родителями он много лет жил рядом с рекой.  
·Культура/Афиша

Композиция выполнена в стиле постпанк и доступна для прослушивания в социальной сети «ВКонтакте».
Омич Артур Брух написал песню об Иртыше. Композиция выполнена в стиле постпанк и доступна для прослушивания в социальной сети «ВКонтакте».
– Всегда испытывал восторг перед амбивалентностью реки и природы в целом. Прогулки по вечерней набережной, рассветы на рыбалке, места, где родились родители (и родители родителей), и теплые воспоминания из детства – все это послужило вдохновением, чтобы написать стихи с простыми и понятными каждому образами, – приводит слова автора NGS55.RU.
Брух отметил, что с детства испытывает к Иртышу симпатию, вместе с родителями он много лет жил рядом с рекой.  