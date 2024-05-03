Как оказалось, это довольно востребованная населением услуга. Чаще всего имена меняют в Центральном округе Омска.

Как оказалось, это довольно востребованная населением услуга. Чаще всего имена меняют в Центральном округе Омска.

За первые четыре месяца 2024 года в Омской области было зарегистрировано 546 случаев перемены имени. Согласно законодательству, перемена имени подлежит государственной регистрации в органах записи актов гражданского состояния.

Как сообщили в управлении ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, жители муниципальных районов меняли имя 128 раз. Чаще всего это делали в Омском районе (27 человек). Далее с большим отставанием идет Москаленский район (8 перемен имени). На севере области эта услуга не востребована – за четыре месяца ни один житель Большеуковского, Знаменского, Седельниковского и Тевризского районов не обратился в загсы с документами о замене имени.

В Омске, напротив, имена меняют часто: 418 случаев на город. Чаще всего за переменой имени обращались в Центральном округе – 126 человек.

Согласно данным сервиса подбора имен, в 2024 году самыми популярными именами в Омской области являются Артем и Ева. Наиболее редкие – Соломон и Русалина.