В 2021 году Алексей Соловьев выигрывал с «Авангардом» Кубок Гагарина. Теперь защитник вернулся в состав «ястребов».

В 2021 году Алексей Соловьев выигрывал с «Авангардом» Кубок Гагарина. Теперь защитник вернулся в состав «ястребов».

«Авангард» подписал двухлетний контракт с защитником Алексеем Соловьевым, сообщили в пресс-службе клуба.

Соловьев играл за «Авангард» в чемпионском сезоне 2020/2021. Но тогда защитник провел всего 14 матчей и сделал лишь 3 результативные передачи. В начале следующего сезона Соловьев покинул «Авангард».

Он отыграл очень хороший сезон в чешском «Витковице», где набрал 39 очков, после чего вернулся в КХЛ. Позапрошлый сезон Соловьев провел в «Сибири», а затем перешел в «Адмирал».

В прошедшем сезоне защитник провел 66 матчах он набрал 20 (6+14) очков.

- Соловьева мы хорошо знаем, он является отличным примером правильного отношения к делу: это касается и подготовки к матчам, и тренировочного процесса, и поведения в раздевалке, - говорит генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. - В «Адмирале» ему доверили капитанскую нашивку, это говорит о многом. В игровом плане Алексей существенно прибавил, прежде всего, в солидности и уверенности, может проявить себя и в атаке, и в обороне.

В «Авангарде» Алексей будет играть под своим прежним номером 24.