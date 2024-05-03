Транспорт будет ездить по измененным схемам 7 и 9 мая.
Из-за празднования Дня Победы в Омске 7 и 9 мая изменят схемы движения общественного транспорта. Так, 7 мая с 19:30 до 24:00 часов и 9 мая с 7:00 до 13:00 часов транспорт перестанет ездить по Красному Пути от Фрунзе до Интернациональной, по Интернациональной от Красного Пути до Герцена, по Орджоникидзе от Фрунзе до Интернациональной, по Ленина от площади Победы до Интернациональной, включая Соборную площадь.
С 19:00 до получночи 7 мая не будут ездить троллейбусы по маршрутам № 2, 4, 7, 12, 16. С 7:00 до 13:00 часов 9 мая будет прекращено движение троллейбусов по маршрутам № 2, 4, 7, 16.
- транспорт на маршрутах № 20, 22, 25, 33, 59, 69, 73, 109, 110, 323, 335, 31Н, 346 будет ехать с Красного Пути в обоих направлениях по улицам 7-й Северной, Герцена, (маршрут № 73 – по Ленина), Гагарина, далее – по утвержденным схемам маршрутов;
- автобусы по маршрутам № 23, 24, 64, 78, 95 при движении с моста имени 60-летия Победы будут следовать по Фрунзе, улицам Герцена, Гагарина; в обратном направлении – с улицы Гагарина по Гусарова, Булатова, далее – по утвержденным схемам маршрутов с проездом через мост имени 60-летия Победы;
- транспорт на маршруте № 28 при движении с моста имени 60-летия Победы поедет по улице Фрунзе с осуществлением разворота под мостом и остановки на остановочном пункте «По требованию»;
- автобусы по маршруту № 94 при движении с моста имени 60-летия Победы будут ехать по улице Фрунзе, улице Герцена, далее – по утвержденной схеме маршрута; в обратном направлении – с улицы Герцена по Булатова, далее – по утвержденной схеме маршрута с проездом через мост имени 60-летия Победы;
- по маршрутам № 46 и 63 при движении с улицы Орджоникидзе в направлении центра города автобусы будут следовать по Фрунзе, Герцена, Интернациональной; в обратном направлении – с улицы Гагарина по Гусарова и Булатова с правым поворотом на улицу Орджоникидзе, далее – по утвержденным схемам маршрутов;
- автобусы по маршруту № 62 будут следовать в обоих направлениях по улицам Гагарина, Гусарова, Булатова, Герцена и Ленина.