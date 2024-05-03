Транспорт будет ездить по измененным схемам 7 и 9 мая.

Транспорт будет ездить по измененным схемам 7 и 9 мая.

Из-за празднования Дня Победы в Омске 7 и 9 мая изменят схемы движения общественного транспорта. Так, 7 мая с 19:30 до 24:00 часов и 9 мая с 7:00 до 13:00 часов транспорт перестанет ездить по Красному Пути от Фрунзе до Интернациональной, по Интернациональной от Красного Пути до Герцена, по Орджоникидзе от Фрунзе до Интернациональной, по Ленина от площади Победы до Интернациональной, включая Соборную площадь.

С 19:00 до получночи 7 мая не будут ездить троллейбусы по маршрутам № 2, 4, 7, 12, 16. С 7:00 до 13:00 часов 9 мая будет прекращено движение троллейбусов по маршрутам № 2, 4, 7, 16.