Омск-Информ
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·Общество

Обрушение произошло в прошедшие выходные. Сейчас многоэтажку полностью снесли.
Аварийный дом № 39 на улице Молодогвардейской, где на прошедших выходных рухнул лестничный пролет, полностью снесли. 
– В сносе были задействованы 5 единиц спецтехники и рабочие. В ближайшие дни строительный мусор с площадки будет убран, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Напомним, происшествие произошло вечером 28 апреля. Дом был признан аварийным и расселен, поэтому при обрушении никто не пострадал.
·Общество

Обрушение произошло в прошедшие выходные. Сейчас многоэтажку полностью снесли.
Аварийный дом № 39 на улице Молодогвардейской, где на прошедших выходных рухнул лестничный пролет, полностью снесли. 
– В сносе были задействованы 5 единиц спецтехники и рабочие. В ближайшие дни строительный мусор с площадки будет убран, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Напомним, происшествие произошло вечером 28 апреля. Дом был признан аварийным и расселен, поэтому при обрушении никто не пострадал.