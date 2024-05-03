Оба хоккеиста смогут укрепить третье-четвертое звено команды. Контракты с ними заключат на два года.

Оба хоккеиста смогут укрепить третье-четвертое звено команды. Контракты с ними заключат на два года.

Омский «Авангард» сделал контрактные предложения защитнику клуба ВХЛ «Южный Урал» Даниилу Степанову и нападающему клуба ВХЛ «Молот» Егору Манину. С хоккеистами будут заключены двусторонние контракты на два года, сообщили в пресс-службе «Авангарда».

23-летний белорусский защитник Даниил Степанов имеет небольшой опыт игры в КХЛ за минское «Динамо». Также он поиграл в Севернной Америке. Последний сезон для молодого хоккеиста получился довольно удачным. За клуб из Орска в ВХЛ он провел 60 матчей, в которых набрал 31 (7+24) очко при показателе полезности «+10».

Егор Манин, которому тоже 23 года, является воспитанником ярославского «Локомотива». Он ярко проявлял себя в молодежной хоккее. В «ковидном» сезоне 2019/2020 нападающий занял 8-е место в списке бомбардиров МХЛ, набрав в 63 матчах за «Локо» 68 (31+37) очков. Тогда он немного уступил омским бомбардирам Егору Чинахову и Арсению Грицюку. Во взрослом хоккее Манин тоже не затерялся. В последнем сезоне, проведенном за «Молот», хоккеист сыграл 53 матча и набрал 37 (21+16) очков при показателе полезности «+21».

- Мы анализируем рынок игроков ВХЛ, наблюдаем за теми, кто прогрессировал в прошедшем сезоне. Пример Дмитрия Силантьева в «Металлурге» показал, что преемственность между ВХЛ и КХЛ, а также доверие к хоккеистам способны давать высокие результаты, - говорит генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. - Степанов - молодой праворукий защитник с потенциалом роста, доказавший в ВХЛ, что может быть эффективным при игре во всех зонах. Манин - талантливый крайний нападающий с хорошей школой и высоким уровнем самоотдачи на льду. Способен укрепить обойму 3-4 звеньев первой команды. Разумеется, обоим придется выдержать конкуренцию в межсезонье и показать свои лучшие качества для того, чтобы закрепиться в основе.

Напомним, что новичками «Авангарда» уже официально стали защитники Даррен Диц и Павел Коледов, а также нападающий Линден Вей.