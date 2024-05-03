Мужчину задержали, когда он хотел сделать очередную «закладку». Ему уже вынесли приговор.

Мужчину задержали, когда он хотел сделать очередную «закладку». Ему уже вынесли приговор.

В Омске вынесли приговор в отношении одного из местных жителей. Он обвиняется по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в мае прошлого года мужчина состоял в банде. Через тайники, которые были размещены в городе, он купил героин массой более 1 кг. Для дальнейшей продажи приятели разделили запрещенные вещества между собой на партии, а часть хранили в квартире, в которой проживали.

– При попытке разместить наркотики в тайниках они были задержаны сотрудниками транспортной полиции, наркотические средства из незаконного оборота изъяты, – отметили в надзорном ведомстве.

Омичу назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы.