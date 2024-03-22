Омич был закладчиком и распространял героин на территории региона. За это ему вынесли приговор.

Омич был закладчиком и распространял героин на территории региона. За это ему вынесли приговор.

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении омича, который признан виновным по статье «Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических веществ».

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, с 2022 по 2023 год омич состоял в банде. Вместе они через интернет купили свыше 48 граммов героина, а вскоре начали распространять наркотик по тайникам. Оставшуюся часть закладчики хранили при себе.

– В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции мужчина был задержан, наркотическое средство из незаконного оборота изъято, – отметили в ведомстве.

Омичу назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.