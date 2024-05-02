Омск-Информ
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·Общество

Любители «тихой охоты» сообщают о первом опыте сбора грибов сморчковая шапочка. Скоро пойдут и другие грибы.

В сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» появились сообщения о первых грибах, собранных в этом сезоне на территории региона. Пошел гриб под названием сморчковая шапочка. Его берут вдоль трассы Омск-Муромцево и у села Юрьево Кормиловского района.

– Сморчковая шапочка уже вовсю пошла, за час ведерко набрали, - написал в паблике грибник Александр Бескараваев.

Фотографиями первого опыта сбора сморчковой шапочки поделился другой грибник Игорь Терехов. Пресловутое «ведерко» он набрал, но треть хорошей корзины у Игоря в активе. Это только начало сезона, и скоро пойдут другие, более известные широкой аудитории грибы.

·Общество

Любители «тихой охоты» сообщают о первом опыте сбора грибов сморчковая шапочка. Скоро пойдут и другие грибы.

В сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» появились сообщения о первых грибах, собранных в этом сезоне на территории региона. Пошел гриб под названием сморчковая шапочка. Его берут вдоль трассы Омск-Муромцево и у села Юрьево Кормиловского района.

– Сморчковая шапочка уже вовсю пошла, за час ведерко набрали, - написал в паблике грибник Александр Бескараваев.

Фотографиями первого опыта сбора сморчковой шапочки поделился другой грибник Игорь Терехов. Пресловутое «ведерко» он набрал, но треть хорошей корзины у Игоря в активе. Это только начало сезона, и скоро пойдут другие, более известные широкой аудитории грибы.