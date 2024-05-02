Старый кадетский корпус на улице Ленина примет патриотическую акцию «5 шагов к Победе». Насыщенная интерактивная программа ждет омичей 9 мая.

Старый кадетский корпус на улице Ленина примет патриотическую акцию «5 шагов к Победе». Насыщенная интерактивная программа ждет омичей 9 мая.

9 мая, в День Победы, на территории старого кадетского корпуса на улице Ленина в центре Омска состоится интерактивная программа «5 шагов к Победе». Гостей мероприятия ждет много интересного, включая выставку оружия времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в региональном Минспорта, на территории кадетского корпуса установят тематические арки, на каждой из которых будет представлена историческая информация о разных военных годах. Омичи смогут прочитать письма фронтовиков, увидеть старые фотографии и карты военных действий, узнать новые факты о блокаде Ленинграда.

– Организуем выставку оружия времен Великой Отечественной войны, танковый биатлон. Здесь же можно будет посмотреть музейные экспонаты с раскопок на местах сражений, – анонсировал министр спорта региона Иван Колесник.

Также гости праздника смогут выполнить нормативы ГТО, получив за участие сувенирный значок, станцевать вальс и посостязаться в дворовых и уличных играх, популярных в 40-е годы прошлого столетия. Отдельная площадка будет рассказывать о подвиге омичей – тружеников тыла.

Акция «5 шагов к Победе» начнется в 15.00. По ее окончании состоится праздничный концерт.