Сделать это можно будет на турнире имени Евгения Хацея в академии «Авангард», который проводится при поддержке ОНПЗ.

Сделать это можно будет на турнире имени Евгения Хацея в академии «Авангард», который проводится при поддержке ОНПЗ.

Завтра, 3 мая, состоится финальная игра первенства Омской области по хоккею с шайбой имени Евгения Хацея. В нем участвовали почти 2,6 тыс. детей со всего региона – члены любительских хоккейных команд, секций, спортивных школ Омска и районов области. В итоговой игре сойдутся команды «Школа имени Е. Е. Шастина» и «Крылья Сибири». Золотой призер получит кубок «Родных городов», а самые результативные игроки – памятные призы и личные наградные статуэтки.

Игра и награждение победителей пройдет в академии «Авангард» в 17 часов. Среди болельщиков во время матча разыграют два джерси игроков «Авангарда» с автографами. А вручат их сами хоккеисты клуба.

Турнир проходит в рамках проекта «Хоккей для всех», который получил воплощение благодаря поддержке Омского НПЗ и программе социальных инвестиций «Родные города».

– В первую очередь мы стараемся поддерживать и развивать массовый детский спорт. Благодаря проекту «Хоккей для всех» мы формируем у нашей молодежи культуру здорового образа жизни, даем возможность юным спортсменам проявить себя и сделать первый шаг навстречу большому спорту, – подчеркнул гендиректор ОНПЗ Олег Белявский.

Вход для всех зрителей будет свободным.