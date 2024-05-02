В эту сумму вошли премии и компенсации, которые клуб пообещал троим сотрудникам, но не выплатил.

В эту сумму вошли премии и компенсации, которые клуб пообещал троим сотрудникам, но не выплатил.

Бывшие сотрудники омского футбольного клуба «Иртыш» взыскали с работодателя компенсации. Октябрьский районный суд и Омский областной суд решили, что Игорь Барсуков имеет право на выплату 673 тыс. рублей (компенсационные и премиальные выплаты, компенсация морального вреда), Артем Толдыкин – на 458 тыс. рублей, а Константин Беляев – на 169 тыс. рублей.

Барсуков работал заместителем президента клуба, Толдыкин – начальником команды, а Беляев – старшим администратором. Как сообщили в пресс-службе суда, 5 июля прошлого года они заключили с работодателем соглашения о расторжении трудового договора. Работодатель принял на себя обязательства по выплате денежной компенсации, но не выполнил их. При увольнении сотрудникам также не выплатили премии, которые получили другие сотрудники.

Клуб настаивал, что компенсации уволенным сотрудникам не полагаются, а бывший президент клуба Сергей Новиков согласился на них необоснованно. Премии же выплачивают по решению тренерского совета и при наличии финансовой возможности, которой у клуба не было. Однако судью эти аргументы не убедили.