Омск-Информ
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·Общество

Они будут двух видов: обычные деревянные и с сетчатой крышей.
В «Птичьей гавани» установили новую мебель для посетителей. На странице природного парка опубликовали фотографии деревянных скамеек, на которые теперь могут присесть гуляющие там омичи.
Ранее сообщалось, что в природном парке «Птичья гавань» планируют создать арт-объект «Омские птицы». Метровую композицию выполнят в технике мозаики из смальты.
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·Общество

Они будут двух видов: обычные деревянные и с сетчатой крышей.
В «Птичьей гавани» установили новую мебель для посетителей. На странице природного парка опубликовали фотографии деревянных скамеек, на которые теперь могут присесть гуляющие там омичи.
Ранее сообщалось, что в природном парке «Птичья гавань» планируют создать арт-объект «Омские птицы». Метровую композицию выполнят в технике мозаики из смальты.
1606