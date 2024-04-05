Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Всего будет 26 арт-объектов. Их создадут из мозаики с изображением различных птиц.

В Омске в природном парке «Птичья гавань» планируют создать проект «Омские птицы». Его идея заключается в объединении российских художников. Они должны будут создать 26 арт-объектов с изображением разных птиц в технике мозаики из смальты на верхнем срезе. Высота композиций планируется до 1 метра.

Как отмечают организаторы проекта, «Птичья гавань» станет первой в Омске парковой зоной, украшенной произведениями профессиональных российских художников-мозаичистов, а также общим панно, созданным в режиме мастер-классов руками омичей.

Первые кадры работ уже представили жителям города.

·Общество

Всего будет 26 арт-объектов. Их создадут из мозаики с изображением различных птиц.

В Омске в природном парке «Птичья гавань» планируют создать проект «Омские птицы». Его идея заключается в объединении российских художников. Они должны будут создать 26 арт-объектов с изображением разных птиц в технике мозаики из смальты на верхнем срезе. Высота композиций планируется до 1 метра.

Как отмечают организаторы проекта, «Птичья гавань» станет первой в Омске парковой зоной, украшенной произведениями профессиональных российских художников-мозаичистов, а также общим панно, созданным в режиме мастер-классов руками омичей.

Первые кадры работ уже представили жителям города.