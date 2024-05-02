Омск-Информ
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·Происшествия

Бизнесмена похоронят на кладбище в поселке Ростовка.
В Омском районе скончался депутат районного совета, предприниматель Александр Кора. О его смерти сообщили в местной администрации.
Бизнесмен скоропостижно ушел из жизни на 59-ом году жизни 30 апреля. Кора владел управляющей компанией «Росток», которая занималась обслуживанием домов в поселке Ростовка. Кора был женат, у него остались дети и внуки.
Прощание с депутатом пройдет 3 мая в Сибирском РДК с 12 до 14 часов. Александра Кору похоронят на кладбище в поселке Ростовка.
·Происшествия

Бизнесмена похоронят на кладбище в поселке Ростовка.
В Омском районе скончался депутат районного совета, предприниматель Александр Кора. О его смерти сообщили в местной администрации.
Бизнесмен скоропостижно ушел из жизни на 59-ом году жизни 30 апреля. Кора владел управляющей компанией «Росток», которая занималась обслуживанием домов в поселке Ростовка. Кора был женат, у него остались дети и внуки.
Прощание с депутатом пройдет 3 мая в Сибирском РДК с 12 до 14 часов. Александра Кору похоронят на кладбище в поселке Ростовка.