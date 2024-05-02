Нападающий Александр Лазарев последние два года демонстрировал отличную результативность в Молодежной хоккейной лиге. Есть у него опыт выступления в КХЛ.

Нападающий Александр Лазарев последние два года демонстрировал отличную результативность в Молодежной хоккейной лиге. Есть у него опыт выступления в КХЛ.

Омский «Авангард» подписал односторонний контракт ВХЛ на один сезон с 20-летним нападающим Александром Лазаревым.

Этот талантливый хоккеист должен быть знаком омским болельщикам. В сезоне 2021/2022 он выступал за «Омских Ястребов». Тогда совсем юный форвард набрал 12 (7+5) очков в 28 матчах. После этого был «Тюменский Легион», где Лазарев стал одним из лидеров. В 47 матчах он забросил 24 шайбы и сделал столько же результативных передач.

Прошедший сезон Александр провел в Хабаровске. Он принимал участие в 34 матчах за «Амур», но результативные действиями не отметился. Несмотря на занятость в КХЛ, нападающий провел 40 матчей в Молодежной хоккейной лиге за «Амурских Тигров», в которых набрал 42 (22+20) очка.

Следующий сезон Александр Лазарев должен провести в «Омских Крыльях».