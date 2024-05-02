Омск-Информ
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·Общество

На объекте уже две недели не проводятся работы. Подрядчик ожидает дополнительный башенный кран.
Разбор долгостроя на улице 70 лет Октября в Кировском округе продлится дольше, чем было запланировано. На объекте уже две недели не проводятся работы. Дело в том, что подрядчик компания «Арт Ремстрой» ожидает дополнительный башенный кран.
Организация должна была разобрать здание, чтобы приступить к строительству дома, в середине апреля. Теперь срок сдвинулся до июня, сообщает «Город55». Демонтажные работы на объекте начались в феврале. В настоящее время разобрано 55 % всех конструкций.
Скорее всего, сроки строительства многоэтажного дома также будут сдвинуты. За строительство дома подрядчик получит 665 млн рублей.
1010
·Общество

На объекте уже две недели не проводятся работы. Подрядчик ожидает дополнительный башенный кран.
Разбор долгостроя на улице 70 лет Октября в Кировском округе продлится дольше, чем было запланировано. На объекте уже две недели не проводятся работы. Дело в том, что подрядчик компания «Арт Ремстрой» ожидает дополнительный башенный кран.
Организация должна была разобрать здание, чтобы приступить к строительству дома, в середине апреля. Теперь срок сдвинулся до июня, сообщает «Город55». Демонтажные работы на объекте начались в феврале. В настоящее время разобрано 55 % всех конструкций.
Скорее всего, сроки строительства многоэтажного дома также будут сдвинуты. За строительство дома подрядчик получит 665 млн рублей.
1010