Иногда кажется, что бывшие супруги могут легко поделить имущество. Но впоследствии могут вскрыться некоторые вещи, о которых изначально люди не задумываются.

Иногда кажется, что бывшие супруги могут легко поделить имущество. Но впоследствии могут вскрыться некоторые вещи, о которых изначально люди не задумываются.

Определение имущества, которое передается каждому из супругов в случае развода, и придание достигнутым об этом договоренностям надежной правовой формы – достаточно часто встречаемый нотариусами вопрос. С 2016 года соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов отнесено к сделкам, подлежащим обязательному нотариальному удостоверению. Само соглашение можно отнести к традиционным инструментам правового регулирования имущественных отношений супругов. Содержание этого документа зависит как от субъективных, так и от объективных факторов. Субъективные всегда обусловлены личной, сугубо индивидуальной историей каждой семьи. И порой отношение к нажитому имуществу носит полярный характер, от полного равнодушия к судьбе того, что было приобретено в браке, до скрупулезного деления всех предметов домашнего обихода, включая совсем малоценные.

О тонкостях раздела имущества читателям РИА «Омск-информ» рассказала помощник нотариуса, кандидат юридических наук Наталья Соколова.

– Позволим себе еще раз напомнить, что специалисты в сфере нотариата неоднократно обращали внимание на риски устных договоренностей между супругами по поводу того, какой объект является собственностью каждого из них. Приведем пример того, как вроде бы равноценный раздел, не оформленный надлежащим образом, впоследствии приводит к негативным последствиям. Допустим, супруги купили в браке две квартиры, одну оформили на жену, другую на мужа. Дальше развод, и каждый остается со своей квартирой, считая такую ситуацию вполне справедливой. Однако нужно помнить, что режим совместной собственности не прекращен. И при распоряжении таким имуществом будет выясняться воля другого, уже бывшего, супруга. Предположим, что бывшая жена подарила свою квартиру дочери от первого брака (получив согласие бывшего супруга), а он продолжал проживать в своей квартире, создав новую семью. И в случае смерти любого из них могут возникнуть закономерные вопросы, и дальнейшее развитие ситуации нарушит тот вариант владения имуществом, который сложился у бывших супругов. В случае ухода из жизни супруги, ее старшая дочь может потребовать выдела в квартире отчима половины и включения ее в наследство, а в случае смерти супруга уже бывшая жена может быть включена в ½ доле в число собственников квартиры наряду с новой семьей умершего. Конечно, так бывает далеко не всегда, но опыт показывает, что лучше избегать любых моментов, которые могут повлечь конфликтную ситуацию, а заключив нотариальное соглашение, стороны сведут шансы на такие негативные последствия к минимуму.

Объективные факторы, влияющие на содержание соглашения о разделе имущества, во многом обусловлены складывающимися сегодня экономическими отношениями. Так, нотариусы все чаще сталкиваются с тем, что при разводе необходимо поделить единственную квартиру, которая была приобретена за счет кредитных средств, находится в залоге у банка, а также в нее вложены средства маткапитала.

– Сложность этой ситуации связана с тем, что раздел касается не только супругов, наживших совместное имущество, но и прав их детей, а также прав залогодержателя, – поясняет Наталья Соколова. – Нужно подчеркнуть, что несмотря на то, что еще двадцать лет назад представить такую ситуацию было невозможно, сегодня нотариальная практика выработала достаточно эффективные механизмы, позволяющие добиваться тех целей, которые ставят перед собой собственники, без обращения в суд. Для этого используются сложные многоэлементные договоры. Конкретный вариант соглашения вырабатывается в каждом случае индивидуально и зависит от множества факторов: в чьей собственности должна остаться квартира, кто будет нести обязательства перед банком, какова была стоимость самой квартиры, размер кредита, личных и общих средств супругов, которые были потрачены. Однако при всех особенностях каждого случая можно дать несколько общих рекомендаций, которые позволят получить необходимый результат при наименьших финансовых и временных затратах.

Конечно, стоит отдать приоритет внесудебному порядку разрешения вопроса раздела имущества, но все равно невозможно будет обойтись без сохранения договороспособности сторон. Соглашение о разделе заключается лично, супруги должны обсуждать его детали, поэтому возможность общения друг с другом все-таки следует сохранять.

– Прежде чем принимать конкретные шаги по расторжению брака, в том числе и по подаче документов для развода, рекомендуется получить предварительную консультацию именно у нотариуса, – продолжает Наталья Соколова. – Отдавая должное деятельности коллег-юристов, напомним, что государством на нотариусов возложены полномочия по проверке законности сделки при ее нотариальном удостоверении, что включает в себя в том числе разъяснения сторонам смысла и значения проекта соглашения, проверку соответствия его содержания действительным намерениям сторон и отсутствия противоречий закону. Деятельность нотариуса при удостоверении рассматриваемых соглашений включает в себя полный цикл подготовки документа, что означает в том числе составление предварительного проекта соглашения. Это обуславливает третью рекомендацию, заключающуюся в том, что от дополнительных расходов на подготовку каких-либо предварительных договоров можно воздержаться. Достаточно на консультативном приеме обозначить результат, который устраивает стороны, и нотариус подготовит проект соглашения, направляемый супругам для ознакомления, а также для предъявления в банк, в целях получения необходимых разрешений. Такая работа нотариуса не требует от граждан дополнительных расходов, а ее стоимость включена в нотариальный тариф, который стороны оплачивают при удостоверении соглашения.

Говоря о достоинствах внесудебного порядка урегулирования имущественных отношений между супругами, нужно помнить и о сопряженных с этим расходах. Законом установлен максимальный размер нотариального тарифа, подлежащего оплате при удостоверении соглашения о разделе совместно нажитого имущества, равно как и при удостоверении брачного договора есть твердая сумма, взыскиваемая нотариусом. И зачастую эти расходы меньше, чем те, которые стороны несут, обращаясь в суд, поскольку при судебном разбирательстве, помимо государственной пошлины, стороны платят за заключение о рыночной оценке недвижимости, что при нотариальном соглашении не требуется, и за услуги представителя, в то время как консультации нотариуса бесплатны.

Конечно, каждый конкретный случай индивидуален, и иногда стороны не могут обойтись без судебного решения, однако все-таки начинать процедуру раздела советуют именно с похода в нотариальную контору, где компетентные специалисты позволят сформировать целостную картину правовых возможностей и выбрать наилучший вариант урегулирования вопросов с совместно нажитым имуществом супругов.