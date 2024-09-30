О важности нотариуса в гражданском обороте рассказывает нотариус города Омска Ирина Бадер.

На сегодняшний день является очень важной роль нотариуса в обеспечении стабильности гражданского оборота. Нотариус в сфере имущественных отношений гарантирует соблюдение прав и интересов граждан и организаций. И для заключения отдельных договоров, где необходима защита определенных категорий граждан и юридических лиц, необходимо обратиться к нотариусу.

Ряд сделок могут по закону заключаться только в нотариальной форме: например, если сделка осуществляется с имуществом недееспособных или несовершеннолетних лиц или же при заключении договоров ренты с лицами пожилого возраста.

Другой пример: если недвижимость принадлежит нескольким лицам на праве общей долевой собственности и один из собственников хочет продать свою долю, то такой договор также должен заключаться у нотариуса и при соблюдении установленных законом правил. Так, при продаже доли лицу, которое не является сособственником недвижимости, у других участников долевой собственности возникает преимущественное право покупки по цене, предложенной третьему лицу. В свою очередь, нотариус проверяет, чтобы не были нарушены права, как участников договора, так и сособственников недвижимости.

Защита имущественных интересов членов семьи также попадает под сферу ответственности нотариуса. Причина в том, что при урегулировании имущественных вопросов между супругами, родителями и детьми зачастую необходимо рассматривать ситуацию комплексно, с применением норм не только семейного законодательства, но законодательства об обороте недвижимости, гражданского права, права социального обеспечения и ряда других отраслей права. Именно поэтому брачный договор, соглашение о разделе совместно нажитого имущества, соглашение об уплате алиментов должны быть заверены нотариально.

Нотариус является активным участником регулирования правоотношений в корпоративной сфере, поскольку он объективен и обладает навыками для профессионального контроля за соблюдением закона и защитой прав участников сделок при совершении нотариальных действий. Договоры в сфере предпринимательской деятельности также подлежат обязательному нотариальному удостоверению. К примеру, сделки по распоряжению долями в уставном капитале ООО и в складочном капитале хозяйственного партнерства, договоры конвертируемого займа, договоры инвестиционного товарищества.

В ряде случаев нотариальное удостоверение договоров предоставляет его сторонам не только гарантии законности сделки, но и дополнительные возможности по реализации и защите своих прав.

Например, кредиторы по договорам залога движимого и недвижимого имущества в случае их нотариального удостоверения имеют право обратить взыскание на предмет залога в сокращенном по времени и упрощенном по процедуре порядке – по исполнительной надписи нотариуса без обращения в суд.

Важно отметить, что если в силу закона для договора обязательно нотариальное удостоверение, то оно обязательно для всех подобных договоров, в том числе заключаемых по итогам проведенных торгов в рамках процедур банкротства.

Естественно, если нотариальная форма договора обязательна, то ее несоблюдение влечет недействительность сделки, заключенной без нотариуса. Такой договор является ничтожным и не порождает возникновение прав и обязанностей для его сторон.

При заключении договора стороны могут признать удостоверение у нотариуса обязательным практически любого договора по ряду причин.

Когда нотариус удостоверяет договор, он профессионально обеспечивает соответствие его требованиям закона. Нотариус, действуя по принципу одного окна, может запросить от различных государственных органов недостающие для сделки документы, произвести расчеты по сделке через депозитный счет нотариуса и подать по сделкам с недвижимостью или с долями в ООО заявление о государственной регистрации перехода прав к приобретателю, которая будет осуществлена в сокращенный срок.

Самый же важный момент заключается в том, что нотариус работает прежде всего с людьми, а не только с запросами и бумагами. Он устанавливает реальную волю человека на заключение договора на изложенных в нем условиях, разъясняет правовые последствия. При обсуждении проекта договора нотариус объясняет сторонам, каким обязательным установленным в законе правилам договор должен соответствовать. Пусть сами условия договора и определяются сторонами, но участие нотариуса позволяет максимально объективно учитывать их интересы. Нотариус выступает гарантом того, чтобы стороны сделки не были введены в заблуждение и в соответствии с требованиями законодательства заключили именно ту сделку, о которой договорились.

Важно, что нотариус несет имущественную ответственность за законность совершенного нотариального действия, и в случае возникновения вреда в результате совершенного нотариального действия по вине нотариуса вред подлежит компенсации.