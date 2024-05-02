Депутат Госдумы от Омской области намерен встретиться с главой федерального Фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным.

Депутат Госдумы от Омской области намерен встретиться с главой федерального Фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин раскрыл содержание заседания парламентского клуба при губернаторе, которое прошло перед первомайскими выходными. На нем обсуждалась зарплата омских медиков.

По данным, которые приводит Смолин, врачам в прошлом году платили в среднем по 78 тыс. рублей, а зарплата среднего медицинского персонала равнялась 38,2 тыс. рублей.

По словам парламентария, столь невысокие суммы обусловлены тем, что в качестве критерия выбран средний доход от трудовой деятельности по региону, а не средняя зарплата по стране. И в региональной казне нет средств на повышение зарплат медикам. В связи с этим Олегу Смолину поручено лоббировать повышение через федеральные структуры.

– Я получил поручение пробиваться к руководителю Фонда обязательного медицинского страхования Илье Баланину с тем, чтоб увеличить выплаты фонда омским медикам, – подчеркнул Смолин.

Депутат Госдумы намерен собрать всю информацию о выплатах медикам по региону.