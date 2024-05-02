Омск-Информ
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·Общество

Пока его провели не всем, а только в один дом. Подключения уже третий год ждут еще две семьи.
В 5-м Островском переулке в один из трех домов, ожидающих газификации с 2021 года, подвели газ. Об этом РИА «Омск-информ» сообщили жители Левобережья.
Напомним, подключение к газопроводу горожан откладывали несколько лет. Сначала руководителей «Омскгоргаза» осудили за хищение. Жители подписали новый договор с «Омскоблгазом», но компания оказалась не готова к тому, что в переулке положили асфальт.
В прошлом году сроки газификации 5-го Островского переулка снова сдвинули, на этот раз на 2024 год.
2474Татьяна Маркова
·Общество

Пока его провели не всем, а только в один дом. Подключения уже третий год ждут еще две семьи.
В 5-м Островском переулке в один из трех домов, ожидающих газификации с 2021 года, подвели газ. Об этом РИА «Омск-информ» сообщили жители Левобережья.
Напомним, подключение к газопроводу горожан откладывали несколько лет. Сначала руководителей «Омскгоргаза» осудили за хищение. Жители подписали новый договор с «Омскоблгазом», но компания оказалась не готова к тому, что в переулке положили асфальт.
В прошлом году сроки газификации 5-го Островского переулка снова сдвинули, на этот раз на 2024 год.
2474Татьяна Маркова