В списке самых распространенных имен остается Ева и Артем. А вот перечень редких имен обновился.

В списке самых распространенных имен остается Ева и Артем. А вот перечень редких имен обновился.

На портале ЗАГС обновили информацию о самых редких и популярных именах, которые дают жители региона своим детям в этом году.

Так, по данным на 1 мая, в список самых редких имен попали Алевтина, Аиза, Самина, Ясения, Миллиса, Альвин, Мухаммед, Гаспар, Усмон и Виталий.

Список самых распространенных имен остается прежнем. Среди женских имен это Ева (103 раза), София (98), Анна (92), Дарья (79) и Василиса (76). Мужские имена – Артем (116), Михаил (107), Александр (94), Тимофей (91) и Максим (85).